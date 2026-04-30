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Inferno alla Ortoimballaggi di Santa Croce: le fiamme devastano la struttura e distruggono i mezzi. VIDEO
30 Apr 2026 08:42
Incendio nella notte in un’azienda per la realizzazione e la vendita di imballaggi, lungo la strada provinciale Comiso – Santa Croce Camerina. Le fiamme si sono sviluppate in contrada Imperatore, poco distante dal mercato ortofrutticolo di Santa Croce Camerina, ai danni dell’azienda Ortoimballaggi.
L’incendio si è sviluppato intorno alle 3 del mattino e ha distrutto rapidamente tutto il materiale, soprattutto in legno, che si trovava all’interno dell’azienda e un camion e altri mezzi che si trovavano all’interno. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce, coadiuvati dai mezzi provenienti da Ragusa, è riuscito a evitare che le fiamme si stendessero anche ad alcuni mezzi, un camion e un’automobile, parcheggiate nella stessa zona.
Le indagini sono condotte dai carabinieri. I vigili del fuoco, hanno lavorato a lungo, con venti uomini e sette mezzi per avere ragione delle fiamme. L’incendio dovrebbe essere di natura dolosa.
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