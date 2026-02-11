Vittoria, muore la donna di 73 anni coinvolta nello scontro frontale sulla SP 68

È morta la donna di 73 anni rimasta gravemente ferita nel terribile incidente avvenuto ieri mattina lungo la Strada Provinciale 68, in contrada Salmè, nel territorio di Vittoria. La donna non è sopravvissuta alle gravissime lesioni riportate nello scontro frontale tra un autocarro e una Lancia, un impatto così violento da ridurre i mezzi a un groviglio di lamiere.

L’incidente si era verificato intorno alle 10.30. La 73enne era apparsa subito in condizioni critiche e aveva richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato a lungo per estrarre gli occupanti dall’abitacolo deformato. Trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, vi era arrivata intorno alle 13, ma nonostante gli sforzi dei medici, il quadro clinico della donna è precipitato fino al decesso.

Nello stesso incidente sono rimaste ferite altre tre persone, trasportate all’ospedale Guzzardi di Vittoria con traumi non gravi. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per accertare le cause dello scontro.

