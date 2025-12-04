Vittoria, la DC non sosterrà più il sindaco Aiello. Marco Greco: “Da oggi siamo all’opposizione, contestiamo questa giunta”

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, perde la maggioranza in consiglio comunale. I cinque consiglieri aderenti alla Democrazia Cristiana hanno annunciato la loro volontà di uscire dalla compagine di maggioranza.

Il capogruppo marco Greco non ha gradito le affermazioni recenti della capogruppo del Pd Roberta Sallemi che aveva criticato fortemente il partito di Totò Cuffaro e soprattutto le posizioni di quest’ultimo, raggiunto di recente da un provvedimento di arresti domiciliari. Sallemi aveva definito la Nuova Democrazia Cristiana “una caricatura grottesca della storia, un involucro vuoto, un contenitore di clientele, pressioni, favori e potere spicciolo. Di valori e tradizione cristiana nemmeno l’ombra. (…) Cuffaro – lo stesso che, secondo molti, negli anni non ha esitato a lanciare attacchi e critiche persino verso figure simbolo come Giovanni Falcone – è stato comunque riportato in auge da una parte dei siciliani. E qui viene la parte amara, la parte che nessuno ha il coraggio di dire: una parte della Sicilia deve guardarsi allo specchio”.

Il capogruppo della Dc, in consiglio comunale, Marco Greco,. Ha definito “inaccettabili” le affermazioni di Roberta Sallemi. “La Democrazia Cristiana non si tocca. – Non si possono inficiare le idee della DC con quello che è il destino umano di una persona, che ha avuto il grande merito di aver riportato in auge il grande partito contenitore dei valori cristiani. Noi non vogliamo più sostenere un’amministrazione che è stata costruita senza tener conto dei partiti che lo sostengono. Questa amministrazione va avanti con il nostro appoggio esterno. Vi sono assessori che non hanno alcuna rappresentatività politica. Da qui in avanti non sarà così. Faremo opposizione, senza genufletterci a nessuno”.

Senza l’apporto dei voti della Democrazia Cristiana il sindaco Francesco Aiello e la sua giunta non avranno più i voti necessari per sostenere gli atti amministrativi. Appena una settimana fa i voti della DC sono stati determinanti per approvare gli assestamenti di bilancio e il bilancio delle società partecipate. Nel prossimo futuro potrebbe non essere così.

La DC, costituita a Vittoria un anno fa alla presenza di Totò Cuffaro, ora si prepara al congresso cittadino che dovrebbe definire gli organismi cittadini. In questa fase di passaggio, a guidare il partito è un coordinamento provvisorio formato dal capogruppo consiliare Marco Greco, dalla vicepresidente del consiglio, Rosetta Noto e da Giovanni Pomillo. Un anno fa sei consiglieri avevano aderito alla Dc. C’era anche l’assessore Cesare Campailla che per questo venne estromesso dalla giunta. Il sindaco Aiello revocò il suo incarico. Campailla quindi decise di fare dietrofront, lasciò la Dc e appena due giorni dopo venne reintegrato in giunta. Attualmente il gruppo coinsiliare dc è composto da Marco Greco, Giovanna Iabichella, Giacomo Romano, Rosetta Noto, Concetta Fiore.

Già in passato il sindaco Aiello aveva perso la maggioranza. Accadde due anni fa quando un gruppo di consiglieri presentò una mnozione di sfiducia. Essa venne sottoscritta anche da alcuni degli attuali esponenti della Dc, in quel tempo non ancora costituita. Ma alcuni consiglieri fecero dietrofront e la compagine che voleva sfiduciare Aiello si sfaldò.

Non siamo riusciti a sentire il sindaco Aiello per un suo commento alle dichiarazioni di Marco Greco.Anche se tra i suoi ha fatto sapere che andrà comunque avanti.

