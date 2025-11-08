Vittoria inaugura la 58ª Fiera d’Autunno: tradizione e innovazione al centro della Nuova Emaia

Inaugurata oggi pomeriggio la 58ª edizione della Fiera d’Autunno 2025, evento simbolo dell’economia, dell’artigianato e dell’agroalimentare di qualità del territorio ibleo e dell’intera Sicilia sud-orientale. Il taglio del nastro si è svolto presso il polo fieristico Emaia di Vittoria, alla presenza delle autorità, a partire dal Sindaco Francesco Aiello, il Presidente della Fiera Enzo Statelli e il Vice Sindaco Giuseppe Fiorellini.

Con un’edizione che si preannuncia tra le più partecipate degli ultimi anni, la Fiera d’Autunno conferma il suo ruolo di punto di riferimento per imprese, cittadini e istituzioni. Una manifestazione in cui tradizione e innovazione si fondono, dando spazio alle eccellenze produttive locali, ai giovani imprenditori, alle nuove tecnologie e alla sostenibilità ambientale.

“La Fiera d’Autunno è da sempre un orgoglio per la nostra città e un motore di sviluppo per l’intero territorio”, ha sottolineato il Sindaco Aiello durante la cerimonia. “L’Amministrazione comunale sostiene con convinzione questo appuntamento, che rappresenta un ponte tra passato e futuro. Vittoria dimostra ancora una volta la sua capacità di fare rete, di valorizzare le proprie radici produttive e di guardare con fiducia alle nuove sfide dell’economia e dell’innovazione”.

Il Presidente Enzo Statelli ha ricordato come questa edizione rappresenti un vero rilancio per la Nuova Emaia: “Innovazione e tradizione si fondono insieme per una fiera tanto attesa, capace di offrire contenuti rinnovati e un format moderno e dinamico, in grado di coinvolgere imprese, cittadini e visitatori da tutta la Sicilia”.

Tanti appuntamenti. Previsti incontri tematici, workshop, degustazioni, mostre dedicate alle eccellenze agricole e spazi per le nuove tecnologie, con una particolare attenzione alle imprese giovanili e al settore agroalimentare di qualità. Un ricco calendario che farà della Fiera un’occasione imperdibile per approfondire innovazione e sviluppo economico, con un approccio concreto alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.

La Nuova Emaia si prepara dunque ad accogliere espositori e visitatori fino al 16 novembre, con eventi studiati per offrire non solo un’esperienza commerciale, ma anche un momento culturale e di socializzazione, rafforzando il legame tra tradizione, creatività e innovazione.

Con l’apertura ufficiale di oggi, Vittoria lancia un segnale chiaro: la tradizionale Fiera d’Autunno non è solo un evento, ma un simbolo della vitalità economica e culturale del territorio, capace di unire passato, presente e futuro in un unico grande progetto di sviluppo locale.

