Vittoria, in strada con un coltello di 30 centimetri: portato in caserma si scaglia contro i Carabinieri

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Momenti di tensione a Vittoria, dove un uomo di 28 anni, di origini tunisine, è stato arrestato dai Carabinieri dopo un intervento in via Matteotti.

L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di una persona in evidente stato di alterazione psicofisica che avrebbe avuto con sé un coltello a serramanico lungo circa 30 centimetri. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria insieme ai Carabinieri della locale Stazione. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, all’arrivo delle pattuglie il 28enne avrebbe tentato di disfarsi del coltello. L’arma è stata recuperata e sequestrata.

L’uomo è stato quindi accompagnato nella sede della Compagnia per gli accertamenti, ma proprio in caserma la situazione sarebbe ulteriormente degenerata. Il 28enne avrebbe cominciato a inveire contro i militari presenti e contro il Carabiniere addetto alla ricezione del pubblico. Alle minacce sarebbero seguiti violenti spintoni e un tentativo di aggressione nei confronti di tre militari, che sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Il giovane è stato arrestato con le accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato inoltre denunciato per porto abusivo di armi. Al termine delle formalità è stato trasferito nella Casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Come previsto dalla legge, le accuse formulate nei suoi confronti dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento e nel contraddittorio tra le parti.

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