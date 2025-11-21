Vittoria: controlli congiunti su una struttura per anziani

Un intervento congiunto delle istituzioni ha confermato la regolarità delle condizioni igienico-assistenziali all’interno di una casa di cura per anziani nel territorio di Vittoria, dopo la diffusione sui social di immagini che denunciavano presunte criticità. La segnalazione aveva suscitato preoccupazione tra familiari e cittadini, attivando un’azione immediata e coordinata tra diversi enti.

I Servizi Sociali del Comune di Vittoria hanno avviato le verifiche preliminari, attivando un sopralluogo coordinato dai Carabinieri del NAS, guidati dal comandante Michele Torchiano. All’ispezione hanno partecipato anche il personale dell’ASP di Ragusa del Distretto socio-sanitario, il SIAV, un dirigente medico dell’Ospedale di Modica con supporto infermieristico e la Polizia Locale.

Durante il sopralluogo, i professionisti hanno esaminato le condizioni della struttura e sottoposto a visita clinica tutti i 15 ospiti presenti. L’ispezione ha confermato la regolarità delle condizioni sanitarie e assistenziali della struttura, smentendo quanto segnalato online. Le immagini diffuse sui social sono risultate infondate, prive di riferimenti verificabili e potenzialmente alterate o decontestualizzate.

L’azione rapida e coordinata ha permesso di rassicurare famiglie e comunità e confermare l’efficacia del sistema di vigilanza locale, che vede collaborare forze dell’ordine, servizi sanitari e amministrazione comunale. L’episodio sottolinea inoltre l’importanza di diffondere informazioni verificate per evitare allarmi ingiustificati e fraintendimenti sul lavoro quotidiano delle strutture assistenziali.

