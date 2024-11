Vittoria: approvato il progetto “Le Antiche vie del Pino d’Aleppo” per il recupero e la valorizzazione dei percorsi storici

La Giunta Comunale di Vittoria ha approvato il progetto esecutivo per il recupero e la valorizzazione dei percorsi storici nell’area della ZCS – R.N.O. Pino d’Aleppo, denominato “Le Antiche vie del Pino d’Aleppo”. L’iniziativa, dal valore complessivo di 4,5 milioni di euro, mira a preservare e promuovere un patrimonio naturale e storico di grande valore attraverso interventi mirati alla tutela ambientale e alla fruibilità dell’area.

Il progetto prevede una serie di interventi specifici: consolidamento e sistemazione dei versanti, per garantire la sicurezza dei percorsi; recupero dei percorsi storici, con il rifacimento delle antiche vie di comunicazione; creazione di aree di sosta, complete di panche e segnaletica informativa; sistemazione dei muretti a secco, elementi distintivi del paesaggio tradizionale siciliano.

Questi lavori non solo preservano il paesaggio naturale e storico, ma favoriscono anche una fruizione sostenibile da parte della comunità e dei visitatori.

Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma Siciliano di Cooperazione 2014-2020 (PSC), con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020). Questo sottolinea l’importanza di un impegno europeo nel sostenere iniziative di tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha espresso entusiasmo per il progetto, dichiarando:

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella valorizzazione del nostro patrimonio storico e ambientale. I percorsi storici legati al Pino d’Aleppo sono una risorsa unica, che non solo arricchisce il nostro territorio, ma offre anche nuove opportunità per il turismo sostenibile e per la comunità locale. Siamo orgogliosi di essere riusciti a mettere in campo un intervento che coniuga la salvaguardia del nostro ambiente con lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per il suo godimento. Vittoria ritorna alle sue origini.”