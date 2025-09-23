Vittoria, aggressione in via Cavour: baby gang rapina un trentenne

Un nuovo episodio di microcriminalità ha scosso la città di Vittoria. Nella serata di ieri, in via Cavour, all’altezza di via La Marmora, un uomo di circa trent’anni è stato aggredito da una baby gang che, con violenza e prepotenza, gli ha sottratto la borsa personale.

La vittima, profondamente scossa dall’accaduto, ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri, facendo scattare le indagini per identificare i responsabili. La denuncia arriva da Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia, che ha espresso forte preoccupazione per il crescente clima di insicurezza in città: “Che fine ha fatto il Patto per Vittoria Sicura? Non è forse il momento di rinnovarlo e rafforzarlo?”.

La Rosa ha sottolineato l’urgenza di azioni concrete e coordinate per prevenire il dilagare della devianza giovanile, evidenziando come l’aggressione possa essere il segnale di una tendenza pericolosa.

Foto: repertorio

