L’ospedale di Modica si è distinto in Italia per l’alto volume di casistica espletata nell’ambito delle tecniche mininvasive di endoFAV. Le tecniche mininvasive di endoFAV sono procedute endovascolari che creano una fistola artero-venosa (FAV) per la dialisi attraverso l’uso di cateteri e radiofrequenza, senza ricorrere a chirurgia aperta. Utilizzando un apposito dispositivo, si realizza un collegamento percutaneo […]
Vittoria, aggressione in via Cavour: baby gang rapina un trentenne
23 Set 2025 10:50
Un nuovo episodio di microcriminalità ha scosso la città di Vittoria. Nella serata di ieri, in via Cavour, all’altezza di via La Marmora, un uomo di circa trent’anni è stato aggredito da una baby gang che, con violenza e prepotenza, gli ha sottratto la borsa personale.
La vittima, profondamente scossa dall’accaduto, ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri, facendo scattare le indagini per identificare i responsabili. La denuncia arriva da Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia, che ha espresso forte preoccupazione per il crescente clima di insicurezza in città: “Che fine ha fatto il Patto per Vittoria Sicura? Non è forse il momento di rinnovarlo e rafforzarlo?”.
La Rosa ha sottolineato l’urgenza di azioni concrete e coordinate per prevenire il dilagare della devianza giovanile, evidenziando come l’aggressione possa essere il segnale di una tendenza pericolosa.
Foto: repertorio
© Riproduzione riservata