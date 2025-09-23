Home / Cronaca

Vittoria, aggressione in via Cavour: baby gang rapina un trentenne

23 Set 2025 10:50

Un nuovo episodio di microcriminalità ha scosso la città di Vittoria. Nella serata di ieri, in via Cavour, all’altezza di via La Marmora, un uomo di circa trent’anni è stato aggredito da una baby gang che, con violenza e prepotenza, gli ha sottratto la borsa personale.

La vittima, profondamente scossa dall’accaduto, ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri, facendo scattare le indagini per identificare i responsabili. La denuncia arriva da Andrea La Rosa, segretario cittadino di Forza Italia, che ha espresso forte preoccupazione per il crescente clima di insicurezza in città: “Che fine ha fatto il Patto per Vittoria Sicura? Non è forse il momento di rinnovarlo e rafforzarlo?”.

La Rosa ha sottolineato l’urgenza di azioni concrete e coordinate per prevenire il dilagare della devianza giovanile, evidenziando come l’aggressione possa essere il segnale di una tendenza pericolosa.

Foto: repertorio

