Violenza in famiglia e reati sessuali commessi tra il 2015 e il 2017: 48enne ai servizi sociali torna in carcere

Era in prova ai servizi sociali ma continuava a violare le prescrizioni, uscendo di casa anche di notte, e per questo è stato arrestato. I carabinieri di Modica hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, arrestando un 48enne di Scicli, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo era stato condannato a 4 anni di reclusione dalla Corte di Appello di Catania per fatti commessi tra il 2015 e il 2017, durante i quali è stato ritenuto responsabile di violenza privata, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata.

Nonostante le prescrizioni imposte dal magistrato di sorveglianza, il 48enne si era reso protagonista di numerose violazioni, tra cui il mancato rispetto della permanenza notturna presso l’abitazione e la frequentazione di soggetti pregiudicati, ai quali in alcune occasioni avrebbe offerto ospitalità.

A seguito di tali violazioni, il magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova e il ripristino della misura restrittiva della detenzione in carcere.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove espierà la pena inflitta.

© Riproduzione riservata