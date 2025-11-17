In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza […]
Violenza contro le donne, visite gratuite e supporto psicologico: Ragusa e Modica in prima linea
17 Nov 2025 11:07
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre.
Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza pronti a offrire servizi clinici, consulenze e informazioni gratuite alle donne vittime di violenza.
Ragusa: visite ginecologiche gratuite e desk informativo “Bellezza non è un trucco”
All’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, nelle giornate di venerdì 21, lunedì 24 e giovedì 27 novembre, dalle 12 alle 14, saranno effettuate visite ginecologiche gratuite fino a esaurimento posti.
Prenotazioni obbligatorie: Tel. 0932/600639. Email: ostetricia.ragusa@asp.rg.it
Modica: colloqui informativi e accesso libero al “percorso rosa”
All’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dal 24 al 27 novembre, nella fascia 9–12, il reparto di Ginecologia e Ostetricia garantirà accesso libero a: colloqui informativi, spiegazioni sul “percorso rosa” attivo in ospedale, indicazioni su come rivolgersi alle figure professionali di supporto.
Il punto informativo sarà operativo al quarto piano, nell’ambulatorio dedicato.
Supporto psicologico e legale gratuito anche dalle farmacie Bollino RosaVerde
Quest’anno l’iniziativa sarà rafforzata dalle farmacie con Bollino RosaVerde, che dal 24 al 28 novembre offriranno:
Supporto psicologico telefonico
dalle 10 alle 13
Numero: 393-7344521
Supporto legale telefonico
dalle 14 alle 17
Numero: 393-7141900
Dove trovare servizi, date e orari
Sul sito bollinirosa.it è disponibile l’elenco completo delle strutture che aderiscono all’(H) Open Week.
È possibile selezionare regione e provincia per visualizzare: ospedali aderenti, servizi offerti, modalità di prenotazione, orari e disponibilità.
© Riproduzione riservata