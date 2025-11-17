Violenza contro le donne, visite gratuite e supporto psicologico: Ragusa e Modica in prima linea

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre.

Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza pronti a offrire servizi clinici, consulenze e informazioni gratuite alle donne vittime di violenza.

Ragusa: visite ginecologiche gratuite e desk informativo “Bellezza non è un trucco”

All’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, nelle giornate di venerdì 21, lunedì 24 e giovedì 27 novembre, dalle 12 alle 14, saranno effettuate visite ginecologiche gratuite fino a esaurimento posti.

Prenotazioni obbligatorie: Tel. 0932/600639. Email: ostetricia.ragusa@asp.rg.it

Modica: colloqui informativi e accesso libero al “percorso rosa”

All’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dal 24 al 27 novembre, nella fascia 9–12, il reparto di Ginecologia e Ostetricia garantirà accesso libero a: colloqui informativi, spiegazioni sul “percorso rosa” attivo in ospedale, indicazioni su come rivolgersi alle figure professionali di supporto.

Il punto informativo sarà operativo al quarto piano, nell’ambulatorio dedicato.

Supporto psicologico e legale gratuito anche dalle farmacie Bollino RosaVerde

Quest’anno l’iniziativa sarà rafforzata dalle farmacie con Bollino RosaVerde, che dal 24 al 28 novembre offriranno:

Supporto psicologico telefonico

dalle 10 alle 13

Numero: 393-7344521

Supporto legale telefonico

dalle 14 alle 17

Numero: 393-7141900

Sul sito bollinirosa.it è disponibile l’elenco completo delle strutture che aderiscono all’(H) Open Week.

È possibile selezionare regione e provincia per visualizzare: ospedali aderenti, servizi offerti, modalità di prenotazione, orari e disponibilità.

