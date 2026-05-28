Violazioni e stupefacenti: 37enne perde l’affidamento ai servizi sociali e finisce in carcere

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La Polizia di Stato ha eseguito a Ragusa un provvedimento di sospensione provvisoria dell’affidamento in prova ai servizi sociali con immediata carcerazione, disposto dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un uomo di 37 anni.

L’intervento è stato condotto dagli investigatori della Squadra Mobile e dagli agenti delle Volanti, nell’ambito delle consuete attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall’autorità competente.

Accertate violazioni delle prescrizioni

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel corso delle attività investigative sarebbero emerse reiterate violazioni delle prescrizioni previste dalla misura alternativa alla detenzione cui l’uomo era sottoposto.

Le verifiche avrebbero evidenziato comportamenti incompatibili con il regime dell’affidamento ai servizi sociali, portando così alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria e al successivo provvedimento restrittivo.

Condotta illecita e aggravamento della posizione

Tra gli elementi emersi nel corso degli accertamenti figurano anche episodi di uso di sostanze stupefacenti e la diffusione online di immagini intime della moglie, circostanze che avrebbero contribuito alla valutazione complessiva della posizione dell’indagato.

Le condotte contestate hanno determinato l’aggravamento della misura in corso, fino alla sospensione dell’affidamento e alla disposizione della custodia in carcere.

Trasferimento in carcere a Ragusa

L’uomo, rintracciato dagli agenti tra le vie della città, è stato immediatamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi provvedimenti.

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