Sequestrati 2.500 litri di gasolio agricolo nel Ragusano: denunciato il titolare di una carrozzeria

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Ancora un duro colpo ai traffici illeciti nel settore dei carburanti. I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno sequestrato circa 2.500 litri di gasolio agricolo e denunciato il titolare di una carrozzeria operante nel territorio di Vittoria, nell’ambito di una vasta attività di controllo finalizzata a contrastare frodi e speculazioni nella filiera distributiva dei prodotti energetici.

L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Vittoria, impegnati in un’intensificazione dei controlli sui canali di approvvigionamento dei carburanti agevolati. Durante l’ispezione all’interno dei locali aziendali della carrozzeria, specializzata nella riparazione di autoveicoli e rimorchi, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto tre cisterne contenenti gasolio agricolo, insieme alle attrezzature utilizzate per il prelievo e l’erogazione del carburante.

Gli approfondimenti svolti sul posto hanno permesso di accertare che il carburante agevolato non veniva destinato ad attività agricole, come previsto dalla normativa, ma sarebbe stato utilizzato anche per alimentare i mezzi aziendali della stessa attività commerciale.

Il gasolio agricolo, infatti, beneficia di una tassazione ridotta rispetto al carburante ordinario per autotrazione e di un’aliquota IVA agevolata al 10%, agevolazioni previste esclusivamente per finalità agricole. L’utilizzo improprio di questo prodotto comporta quindi un’evasione delle imposte dovute e un danno per l’erario.

Il quantitativo complessivo di carburante rinvenuto, pari a circa 2.500 litri, è stato sottoposto a sequestro. Contestualmente, il titolare dell’azienda è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa con l’accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. A suo carico è stata inoltre contestata la mancanza del certificato di prevenzione incendi previsto per la detenzione di carburanti.

La Guardia di Finanza ha avviato anche gli accertamenti fiscali necessari per quantificare con precisione i tributi evasi e procedere successivamente al recupero delle somme dovute.

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