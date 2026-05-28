Pirata della strada fugge dopo lo schianto, poi il falso alibi: cinque denunciati in dieci giorni per gravi violazioni stradali

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Controlli serrati sulle strade del Ragusano da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa. Il bilancio è pesante: cinque persone denunciate all’autorità giudiziaria, quattro patenti ritirate e due auto sequestrate.

Particolare attenzione è stata rivolta alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, fenomeno sempre più al centro delle attività di controllo delle forze dell’ordine.

Tra gli episodi più gravi figura quello avvenuto a Vittoria, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti lungo la Strada Statale 115 per un incidente autonomo che, fortunatamente, non ha provocato feriti. Alla guida della Fiat 500 coinvolta c’era un 29enne risultato senza patente e con il veicolo privo di copertura assicurativa. L’uomo si è inoltre rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici richiesti dai Carabinieri. Per lui è scattata la denuncia, mentre l’auto è stata sequestrata.

Più complessa e delicata la vicenda verificatasi nel centro di Ragusa nella notte tra sabato e domenica. Poco dopo le 23, in corso Italia, uno scooter con a bordo due giovani è stato urtato da una Volkswagen verde che si è allontanata senza prestare soccorso ai feriti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Sezione Radiomobile di Ragusa e della Stazione di Marina di Ragusa.

Mentre i giovani venivano assistiti dai passanti e dal personale sanitario, con uno dei due che ha riportato la frattura del setto nasale, i militari hanno avviato immediatamente le indagini per rintracciare l’auto pirata. Attraverso la visione delle telecamere presenti nella zona e le testimonianze raccolte, i Carabinieri sono riusciti a identificare il mezzo coinvolto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il proprietario dell’auto, un 29enne ragusano, avrebbe tentato di costruirsi un alibi chiamando il numero di emergenza 112 e sostenendo di aver trovato la propria vettura danneggiata sotto casa dopo aver sentito un forte rumore. Una versione però smentita dagli accertamenti svolti dai militari.

L’uomo è stato denunciato per fuga in caso di incidente, omissione di soccorso e guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Per lui è scattato il ritiro della patente ai fini della sospensione e il sequestro dell’auto finalizzato alla confisca.

Nel corso degli stessi controlli stradali, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ragusa hanno denunciato anche un 21enne di origine tunisina trovato alla guida di una Mercedes con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti dalla legge. Anche in questo caso è stata ritirata la patente e trasmessa alla Prefettura per il procedimento di sospensione.

Altri due automobilisti, un 45enne di Santa Croce Camerina e un 48enne di Acate, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria dopo essersi rifiutati di sottoporsi all’alcol test durante i controlli alla circolazione stradale. Per entrambi è stato disposto il ritiro immediato del documento di guida.

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