“Vintage Style – Jazz & Swing Retrò Live”: musica e solidarietà a Vittoria per Niscemi

Un pomeriggio di grande musica si trasforma in un gesto concreto di solidarietà. Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 18.00, il Teatro Comunale Vittoria Colonna ospiterà “Vintage Style – Jazz & Swing Retrò Live”, un concerto di beneficenza promosso dal Museo Enologos e dall’Associazione Antea Cultura e Vita, con il patrocinio della Città di Vittoria.

Un concerto per la solidarietà

L’evento nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente la città di Niscemi, trasformando la musica in strumento di aiuto e vicinanza. Ogni biglietto e contributo raccolto sarà destinato a iniziative a favore della comunità, rendendo la serata un’occasione di partecipazione attiva e responsabilità sociale.

Atmosfere retrò tra jazz e swing

Protagoniste della serata saranno le eleganti sonorità del jazz e dello swing retrò. Il concerto guiderà il pubblico in un viaggio musicale dal sapore vintage, capace di unire generazioni diverse nel segno della cultura e dell’impegno civile.

Musica come veicolo di comunità

“Vintage Style” non è solo uno spettacolo, ma un’occasione per dimostrare come la comunità possa fare rete. Gli organizzatori invitano cittadini, associazioni e realtà locali a partecipare numerosi, trasformando un pomeriggio di musica in un gesto tangibile di solidarietà verso Niscemi.

Per informazioni e prenotazioni: 368 3274785 – 335 6166725.

