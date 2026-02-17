Home / Eventi

“Vintage Style – Jazz & Swing Retrò Live”: musica e solidarietà a Vittoria per Niscemi

17 Feb 2026 10:45

Un pomeriggio di grande musica si trasforma in un gesto concreto di solidarietà. Domenica 22 febbraio 2026, alle ore 18.00, il Teatro Comunale Vittoria Colonna ospiterà “Vintage Style – Jazz & Swing Retrò Live”, un concerto di beneficenza promosso dal Museo Enologos e dall’Associazione Antea Cultura e Vita, con il patrocinio della Città di Vittoria.

Un concerto per la solidarietà

L’evento nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente la città di Niscemi, trasformando la musica in strumento di aiuto e vicinanza. Ogni biglietto e contributo raccolto sarà destinato a iniziative a favore della comunità, rendendo la serata un’occasione di partecipazione attiva e responsabilità sociale.

Atmosfere retrò tra jazz e swing

Protagoniste della serata saranno le eleganti sonorità del jazz e dello swing retrò. Il concerto guiderà il pubblico in un viaggio musicale dal sapore vintage, capace di unire generazioni diverse nel segno della cultura e dell’impegno civile.

Musica come veicolo di comunità

“Vintage Style” non è solo uno spettacolo, ma un’occasione per dimostrare come la comunità possa fare rete. Gli organizzatori invitano cittadini, associazioni e realtà locali a partecipare numerosi, trasformando un pomeriggio di musica in un gesto tangibile di solidarietà verso Niscemi.

Per informazioni e prenotazioni: 368 3274785 – 335 6166725.

