Vintage e creatività nel cuore di Ragusa: tre giorni di mercatini natalizi in via Roma

Nel cuore pulsante del centro storico di Ragusa, il Natale si veste di fascino retrò e creatività artigianale. Via Roma diventa protagonista di un’iniziativa capace di unire tradizione, atmosfera natalizia e valorizzazione del territorio: arrivano i Mercatini delle Pulci e dell’Artigianato, organizzati dall’associazione ASD Hereusium 2.0.

Un appuntamento che promette di trasformare Ragusa Superiore in un vero e proprio salotto a cielo aperto, dove cittadini e turisti potranno passeggiare tra bancarelle ricche di storia, curiosità e manufatti unici. Tre le date scelte per accompagnare le festività e salutare l’anno che volge al termine: il 25 dicembre, giorno di Natale, il 26 dicembre, Santo Stefano, e il 31 dicembre, San Silvestro.

Dalle prime ore del mattino, dalle 7:00 alle 15:00, via Roma si animerà con espositori provenienti dal territorio che offriranno oggetti di antiquariato, pezzi da collezione, articoli vintage e creazioni artigianali realizzate a mano. Un’occasione ideale per chi è alla ricerca di un regalo originale, lontano dai circuiti commerciali tradizionali, o semplicemente per riscoprire il piacere di curiosare tra oggetti che raccontano storie del passato.

