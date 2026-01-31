Villaggio Primavera a Ragusa senza energia elettrica: cittadini tra disagi e allarme sicurezza

Da oltre 24 ore, gli abitanti di Villaggio Primavera (c.da Serramontone, Ragusa) stanno vivendo una situazione di grave disagio a causa di un blackout elettrico iniziato alle ore 20 del 30 gennaio.

Secondo quanto segnalato dai residenti, l’assenza di corrente non comporta solo la mancanza di illuminazione, ma anche la sospensione di servizi fondamentali come acqua, riscaldamento, possibilità di cucinare, apertura e chiusura delle tapparelle e funzionamento dei sistemi di allarme domestici. Inoltre, il blackout mette a rischio la conservazione degli alimenti nei frigoriferi e freezer, causando danni economici e materiali alle famiglie.

I cittadini denunciano inoltre le difficoltà nel contattare E-Distribuzione, la società responsabile della rete elettrica, che fornisce informazioni tramite un sistema automatico incapace di fornire aggiornamenti precisi o interfacciarsi con operatori umani. Più segnalazioni al contact center non hanno prodotto risposte concrete.

Pur riconoscendo che il guasto non è responsabilità diretta del Comune di Ragusa, gli abitanti hanno chiesto all’amministrazione di sorvegliare sull’ammodernamento della rete elettrica, sulla manutenzione periodica e sulla tempestiva operatività di E-Distribuzione, al fine di evitare che situazioni simili si ripetano in futuro.

