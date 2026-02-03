Vigili del Fuoco di Ragusa, si insedia il nuovo comandante provinciale Fabrizio Pirillo

Si è insediato ufficialmente ieri il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, ingegner Fabrizio Pirillo, nominato con decreto del 27 gennaio 2026. Un incarico di grande responsabilità che segna l’arrivo nel territorio ibleo di un dirigente con una lunga e consolidata esperienza all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Laureato in ingegneria chimica, l’ingegner Pirillo è entrato nei Vigili del Fuoco nel 2006, intraprendendo un percorso professionale caratterizzato da ruoli di crescente rilievo sia nel settore operativo sia in quello della formazione, ambito strategico per l’efficienza e la sicurezza del Corpo.

Dal 2006 al 2011 ha prestato servizio a Roma, presso la Direzione Centrale per la Formazione, dove ha ricoperto anche l’incarico di responsabile dell’Ufficio Patenti centrale del Corpo Nazionale. Un’esperienza che gli ha consentito di acquisire una visione ampia e strutturata dell’organizzazione nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel 2011 il trasferimento alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, con sede a Catanzaro, dove ha svolto numerosi incarichi di rilievo, tra cui quello di funzionario responsabile regionale della Formazione, coordinando il Polo didattico territoriale di Lamezia Terme fino al 2025.

Il 7 novembre 2022 è stato assegnato al Comando di Catanzaro, assumendo le funzioni vicarie del Comandante fino al 30 settembre 2024, garantendo al contempo la continuità degli incarichi regionali già in essere. Successivamente, dal 1° ottobre 2024 al 7 settembre 2025, ha ricoperto il ruolo di Vice Comandante del Comando di Cosenza.

Un ulteriore passaggio chiave nella sua carriera è arrivato con l’ammissione, il 28 luglio 2025, al XXXVIII corso per Primo Dirigente presso l’Istituto Superiore Antincendi di Roma, concluso l’11 dicembre 2025. Un traguardo che ha aperto la strada alla nomina a Comandante provinciale.

Con l’insediamento a Ragusa, l’ingegner Pirillo porta con sé una competenza trasversale che spazia dalla gestione delle emergenze alla formazione del personale, fino al coordinamento delle strutture territoriali, in un contesto – quello ibleo – spesso chiamato a confrontarsi con rischi naturali e ambientali complessi.

Nel giorno del suo insediamento, il nuovo Comandante ha espresso «profondo orgoglio per l’incarico ricevuto» e la propria «piena disponibilità a lavorare al servizio della comunità ragusana», assicurando impegno, dedizione e continuità con i valori che da sempre contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

© Riproduzione riservata