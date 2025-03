Vigilesse si vantano alla fine del turno: “abbiamo fatto 108 verbali! Abbiamo superato il record!”

Vigilesse si vantano alla fine del turno: “abbiamo fatto 108 verbali! Abbiamo superato il record!”. Lo “Sportello dei Diritti”: questo è il clima in Italia da caccia alle streghe. Appello per una maggiore tolleranza e un ritorno al principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Sta diventando virale – e non poteva essere altrimenti – un video in cui due vigilesse in auto di Subo, comune in provincia di Lecce, probabilmente di ritorno dal turno di servizio nel quale con toni trionfanti esclamano “abbiamo fatto 108 verbali! Abbiamo superato il record!”. Un fatto sicuramente censurabile e che esprime in tutta la sua evidenza il clima da caccia alle streghe che si respira in Italia in materia di sanzioni al codice della strada. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ” , anche alla luce di questi episodi che documentano plasticamente l’enfasi con cui alcuni addetti ai lavori esprimono la propria soddisfazione a sanzionare i cittadini è necessario rinnovare il nostro appello per una maggiore tolleranza e un ritorno al principio di buon andamento della pubblica amministrazione in un momento storico nel quale la cittadinanza tutta si sente oltremodo vessata da balzelli che riguardano ogni settore della vita, compreso quello imprescindibile della circolazione stradale.

