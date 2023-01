Via Lavore a Vittoria? Semafori non funzionati e strada dissestata

Via Lavore, a Vittoria, rappresenta sempre di più un pericolo. Oltre ad essere già stata teatro di tragici incidenti, non sembra esserci all’orizzonte nessun progetto per la sua messa in sicurezza.

I SEMAFORI NON FUNZIONANO

In particolare, essendo un’arteria molto trafficata, il manto stradale risulta particolarmente dissestato. inoltre, viene segnalato anche il mancato funzionamento dei semafori tra via Lavore e via Incardona.

Quantomeno per i semafori si dovrebbe immediatamente attivare con urgenza chi di competenza, in quanto potrebbero verificarsi incidenti gravissimi.

La denuncia è stata effettuata dai consiglieri FdL Cannata e Scuderi.