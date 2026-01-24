Vetro sfondato e sangue nell’auto: tentato furto finisce con un arresto a Marina di Ragusa

Tenta di rubare una minicar ma è stato fermato. Intervento tempestivo della Polizia di Stato a Marina di Ragusa, dove nella serata scorsa gli agenti sono intervenuti in piazza Rabito a seguito della segnalazione di due soggetti intenti a danneggiare un’autovettura in sosta.

I poliziotti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato una microcar con il vetro sfondato e tracce di sangue all’interno dell’abitacolo, chiaro segno di un furto appena consumato.

Alla vista degli agenti, uno dei due individui si è dato immediatamente alla fuga nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’uomo è stato però prontamente raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

Durante le verifiche, il fermato presentava evidenti ferite alle mani, compatibili con la rottura del finestrino, ed era in possesso di alcuni oggetti risultati rubati dall’interno della microcar danneggiata.

Il responsabile del furto è stato identificato come un cittadino tunisino di 24 anni e tratto in arresto per il reato di furto. Dopo l’espletamento delle formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata