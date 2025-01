Verso il derby Vittoria Modica: una sfida in chiave promozione. Sugli spalti due tifoserie amiche

di Francesco Cabibbo – “Sarà una grande domenica di sport”. Ne è convinto il direttore generale del Vittoria, Giuseppe Cilio alla vigilia del derby ragusano del campionato tra Vittoria e Modica.

Sarà Il Vittoria a ospitare tra le mura amiche il Modica che all’andata, nella gara disputata nella città della Contea, riuscì a conquistare il punteggio pieno con il risultato di 3-2.

Da quel giorno molte cose sono cambiate ed è cambiato soprattutto il Vittoria che ha operato una vera e propria rivoluzione in seno alla squadra. Il 70 per cento dell’organico attuale è del tutto nuovo, è arrivato a Vittoria dopo l’addio a Danilo Rufini. Con l’ingaggio dell’allenatore calabrese Renato Mancini sono arrivati nuovi giocatori: gli attaccanti Giuseppe Iezzi, Esposito Flavio Dos Santos, Carlo Diallo, la mezzala Axel Romero dal Favara, Vitiello, un terzino sinistro classe 2005, Marcin, un polacco terzino destro del 2006, il portoghese Diego Fortunato e l’ultimo arrivato, il difensore centrale Francesco Montefusco, proveniente dal Terracina.

“Sarà una gara bellissima – commenta Cilio – una gara di grande sportività tra due squadre che aspirano a vincere questo campionato. Sono convinto che il successo finale sarà una lotta a tre tra noi, il Modica e la capolista Milazzo. Per noi ovviamente l’obiettivo è la vittoria per dare slancio al nostro campionato, ma sono certo che a vincere sarà lo sport, tra due ottime squadre con due tifoserie amiche”.

Nel Vittoria rientra il difensore e capitano Peppe Sferrazza che ha scontato il turno di squalifica. Mancherà però il centrocampista Simone Digiacomo, un under molto importante nello scacchiere di mister Mancini

Nel Modica che scenderà in campo domani al “Gianni Cosimo” mancherà il centrocampista Palmisano, che domenica scorsa si è infortunato.

I rossoblu Pasquale Ferrara è seconda in classifica, con tre punti di vantaggio sul Vittoria. Entrambi inseguono il Milazzo, che nell’anticipo di oggi ha battuto fuori casa il Misterbianco per 3-1.

Con questo risultato Il Milazzo allunga sulle avversarie e ora è a quota 44, con una partita in più rispetto alle inseguitrici. Modica e Vittoria hanno rispettivamente 39 e 36 punti. Se dovesse vincere il Modica, manterrebbe invariata la distanza dalla capolista, che attualmente è di tre punti. Il Vittoria, però, punta a sparigliare le carte e in caso di successo raggiungerebbe il Modica al secondo posto. In caso di pareggio, le due squadre favorirebbero indirettamente l’attuale capolista. L’Avola, attualmente al quarto posto, gioca sul campo del Mazzarrone, che lotta per non retrocedere e che nelle ultime giornate sta cercando di risalire la china.

Tifoserie amiche quelle di Vittoria e Modica e – come abbiamo detto – anche questo potrebbe contribuire a dare smalto ad una gara molto attesa da tutti.



