Vento impazzito su Chiaramonte: tromba d’aria localizzata sradica ulivi e spazza via tetti. FOTO

Una tromba d’aria localizzata in contrada Serravalle/Monacazza, territorio di Chiaramonte Gulfi, ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.00, un’azienda agricola, provocando ingenti danni. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma poteva andare peggio.

Lo scenario che si è presentato ai soccorritori è stato devastante: alberi di ulivo sradicati, coperture saltate per aria, pannelli divelti. Un fenomeno meteorologico piuttosto raro, ma che può capitare: una tromba d’aria localizzata in un determinato punto e che ha colpito soltanto un paio di edifici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Gruppo Alfa Protezione Civile.

