Vendeva alcolici ai minorenni, denunciato proprietario di un locale

A Caltanissetta, la Polizia di Stato denuncia il titolare di un locale per aver somministrato alcolici a minorenni.

In particolare, i controlli sono avvenuti a San Cataldo. Il titolare dell’esercizio commerciale, munito di regolare licenza per intrattenimento danzante, hanno notato un bancone nel quale si somministravano bevande alcoliche.



Ad attirare l’attenzione degli agenti è stato, in particolare, un corposo assembramento di giovani che facevano la fila per l’acquisto delle bevande alcoliche senza che la persona preposta alla vendita e somministrazione, nonostante il loro aspetto facesse sorgere chiari dubbi sul fatto che fossero maggiorenni, richiedesse un documento per verificarne l’età. Il titolare è stato denunciato alla locale procura della Repubblica.