Vela: una nuova grande stagione al Porto Turistico i Marina di Ragusa - Ragusa Oggi

Vela: una nuova grande stagione al Porto Turistico i Marina di Ragusa

Condividi su:

Una nuova stagione, che si preannuncia ricca di stimoli e spunti, è pronta al via in casa del Circolo Velico Kaucana. Numerosi sono gli appuntamenti programmati e che coinvolgeranno il Cvk in uno al comitato dei Circoli velici iblei composto anche da Circolo velico Scirocco, Club Nautico Scoglitti e Marsa ‘a Rillah Yacht Club. Le manifestazioni sportive, organizzate al porto turistico di Marina di Ragusa, prenderanno il via già in occasione del prossimo fine settimana. Il 2 e il 3 febbraio, infatti, sarà ospitata la seconda regata zonale classe Laser.

Ma non solo. Incombono le altre scadenze. Vale a dire il 10 febbraio si terrà la seconda edizione del trofeo del comitato con la regata zonale della classe Optimist in occasione dei Giochi delle isole mentre c’è grande attesa per l’appuntamento di punta previsto nel fine settimana dall’8 al 10 marzo. Al porto turistico, infatti, si svolgerà la seconda Italia Cup riservata alla classe Laser, una regata nazionale per la quale sono previsti circa trecento partecipanti.

“In effetti – afferma il direttore sportivo del Circolo velico Kaucana, Luca Salvo – è attesa una grande e importante manifestazione perché oltre agli atleti provenienti da tutta Italia ci sarà il personale tecnico e in più gli accompagnatori. Prevediamo un afflusso di circa 700 persone”.

“Da oltre dieci anni – aggiunge il presidente del CvK Giuseppe Causapruno – l’associazione italiana Classe Laser non sceglieva la Sicilia per l’organizzazione di un evento di carattere nazionale. Un lungo periodo interrotto nel novembre 2017 quando il nostro circolo, animato da una grande passione e per mantenere al porto turistico di Marina una regata già assegnata alla VII zona Fiv, ha organizzato la prima Italia Cup 2018 classe Laser che ha riscosso un grande successo di partecipanti e di critica ragion per cui, a distanza di poco più di un anno, è stata assegnata una nuova regata di livello nazionale. Un evento destinato certamente a costituire una importante vetrina per l’intero territorio anche in vista della prossima stagione estiva 2019”.

Gli altri appuntamenti inseriti in calendario sono la prima regata zonale classe 555Fiv che si terrà il 17 marzo, la seconda selezione zonale classe 555Fiv fissata al 7 aprile, il campionato nazionale 555Fiv del 20 e 21 aprile e la terza selezione zonale 555 Fiv in programma il 12 maggio. Anche in occasione del campionato nazionale 555 Fiv, oltre che per la seconda Italia Cup, il ruolo di circolo capofila è assunto dal Circolo velico Kaucana.