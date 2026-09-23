Vede i carabinieri e si libera in fretta di una busta: quello che c’era dentro fa scattare l’arresto

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Ha cercato di disfarsi di una busta di plastica lanciandola nel terreno accanto alla propria abitazione, ma il gesto non è sfuggito ai carabinieri. Dentro quell’involucro i militari hanno trovato oltre un chilo e mezzo di hashish. È quanto accaduto a Scoglitti, dove un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Scoglitti insieme ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria, nell’ambito dei controlli contro lo spaccio sul territorio. Dopo avere notato il giovane mentre cercava di liberarsi della busta, i carabinieri hanno recuperato l’involucro e proceduto alla perquisizione personale e domiciliare.

All’interno sono stati rinvenuti 16 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,54 chilogrammi, oltre a una bustina e una pasticca di MDMA, per circa 2 grammi complessivi. Sequestrato anche materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi. La droga sarà sottoposta alle analisi qualitative e quantitative di laboratorio.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 26enne è stato trasferito nella Casa circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le accuse dovranno essere vagliate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

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