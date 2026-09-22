Fugge nei campi dopo il furto di rame, inseguito e bloccato dalla Polizia a Ragusa

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Ha provato a far perdere le proprie tracce correndo tra i campi alla periferia di Ragusa, ma la fuga è durata poco. Un 22enne catanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento scattato durante un intervento per un furto di rame ai danni di una ditta del capoluogo.

Tutto è iniziato con una segnalazione che indicava un furto in corso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti. Alla vista dei poliziotti, il giovane avrebbe abbandonato quattro bobine di rame appena asportate e si sarebbe dato alla fuga a piedi, cercando riparo nei terreni circostanti.

Gli agenti lo hanno inseguito attraverso i campi e sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo poco dopo. Per il 22enne è così scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.Le indagini proseguono per accertare se il giovane abbia agito da solo o con l’aiuto di eventuali complici.

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