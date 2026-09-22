Circa 700 incarichi per la dirigenza sanitaria, proroghe invece dei rinnovi per 119 professionisti del comparto. È il paradosso che emerge all’Asp di Ragusa, dove due percorsi sembrano viaggiare a velocità diverse. E la domanda è inevitabile: si stanno creando figli e figliastri? A decidere non sono soltanto numeri e delibere. Dietro gli incarichi ci […]
Travolta da una Panda a Modica: a salvarla nei primi minuti due sanitari fuori servizio
22 Set 2026 12:28
Ad investirla una Fiat Panda mentre la donna camminava in una delle strade del quartiere Treppiedi nei pressi del Polo commerciale. Ed a dare i primi soccorsi è stato un infermiere fuori servizio dal lavoro ed un soccorritore del 118 che si trovava, fuori servizio, nel luogo dove si è verificato l’incidente.
Dopo la prima stabilizzazione operata dai sanitari del 118 intervenuto nell’immediatezza del sinistro, la settantenne è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri. Alla vittima dell’incidente sarebbero state diagnosticate un trauma cranico e ferite in diverse parti del corpo. I rilievi sul luogo in cui si è verificato l’impatto fra l’auto e la donna sono eseguiti dagli agenti della Polizia Locale che stanno ricostruendo la dinamica e che hanno gestito la viabilità durante i soccorsi e la ricostruzione dell’incidente.
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