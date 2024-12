Vacanze di Natale tra rincari, prestiti e truffe. Un invito alla prudenza per viaggiare sicuri

Il periodo natalizio è tra i momenti dell’anno in cui si registra il maggior numero di spostamenti, sia per relax che per trascorrere le feste con i propri cari. Tuttavia, proprio in questo contesto, l’associazione Codici invita i consumatori a prestare particolare attenzione, soprattutto nella prenotazione di viaggi online.

Frodi e prenotazioni online

“Le frodi aumentano sensibilmente durante il Natale”, avverte Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici. I truffatori approfittano del picco di prenotazioni, proponendo offerte allettanti su siti non affidabili.

Per evitare di cadere in trappola: verificare l’affidabilità del sito, effettuando una ricerca online per controllare la sede e l’esistenza della società. Consultare le recensioni, leggendo i commenti di altri utenti su piattaforme specializzate. Scegliere metodi di pagamento sicuri, privilegiando opzioni che offrano tutele, riducendo i rischi di mancati rimborsi in caso di problemi.

La spesa per i viaggi natalizi

Secondo un’indagine commissionata da Facile.it alla società di ricerca Emg Different, 11,5 milioni di italiani viaggeranno durante le festività natalizie. La spesa media sarà di 335 euro a persona, per un totale di quasi 4 miliardi di euro.

Tra i viaggiatori, il 32% dispone di un budget maggiore rispetto allo scorso anno. Il 23%, pur non rinunciando al viaggio, ha risorse inferiori rispetto al 2023, a causa di difficoltà economiche.

Un dato significativo è l’aumento dell’utilizzo di prestiti personali per finanziare le vacanze. In media, chi ha richiesto un prestito ha domandato 6.000 euro, un valore in crescita del 5% rispetto al 2023.

L’importanza dell’educazione finanziaria

Codici sottolinea l’importanza di una gestione responsabile delle spese, anche per viaggi e vacanze.

“Richiedere un prestito per un viaggio, specialmente in una condizione economica precaria, può portare a problemi di sovraindebitamento”, osserva Giacomelli.

Consigli per i consumatori

Pianificare attentamente le spese: valutare se il budget disponibile consente di sostenere il costo del viaggio senza compromettere altre priorità finanziarie.

Proteggere i risparmi: investire in modo consapevole, per resistere agli effetti dell’inflazione e agli shock economici globali.

Evitare spese superflue: specialmente durante le festività, è importante bilanciare il desiderio di viaggiare con la stabilità economica personale.

© Riproduzione riservata