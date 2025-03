Un’ombra inquietante sull’incidente mortale di Peppe Giurdanella: Il mistero del suo telefono scomparso

Un episodio inquietante si aggiunge al dramma della tragica scomparsa del modicano Peppe Giurdanella.deceduto sabato pomeriggio in un incidente stradale. Oltre al dolore per la sua morte, c’è un dettaglio che lascia sgomenta la famiglia che solleva alcuni interrogativi. Qualcuno tra i primi ad accorre sul posto, mentre Peppe era ancora incastrato tra le lamiere lottando tra la vita e la morte, in attesa dei soccorsi, ha pensato bene di sottrarre il suo telefono. Un gesto che non solo appare incomprensibile, ma che lascia spazio a una serie di domande: perché qualcuno si è preoccupato di prendere quel cellulare, invece di tentare di soccorrere Peppe? Quale ragione può esserci dietro un simile comportamento?

La persona in questione di cui si sta tentando di risalire alla identità, non si è fermata per verificare le condizioni di Peppe, né ha cercato di aiutarlo in quei minuti cruciali. Ha semplicemente preso il telefono ed è sparita. Quando i familiari hanno provato a richiamare al telefono di Peppe, la risposta è stata sconcertante: “Dovete pensare a Peppe, non al telefono.” E poi più nulla.

Dopo un giorno di silenzio, il telefono è stato riconsegnato ai carabinieri, ma il gesto resta inspiegabile e lascia aperti numerosi interrogativi. Perché sottrarlo? Una ipotesi plausibile sarebbe quella del sequestro del telefono da parte delle forze dell’ordine come avviene di prassi ma perchè non comunicarlo alla famiglia e soprattutto perchè non dirlo quando la famiglia ha provato a contattare il numero? I carabinieri a cui è stato consegnato il telefono sono in grado di risalire alla identità del soggetto e fare chiarezza su questa inquietante vicenda?Oltre all’indignazione, resta il dolore per un episodio che aggiunge amarezza a una tragedia già difficile da accettare. Chiunque abbia compiuto questo gesto dovrebbe almeno spiegare il perché. In certe situazioni, il rispetto e la dignità dovrebbero venire prima di tutto. Speriamo che sia proprio cosi. Intanto la salma di Peppe Giurdanella non è stata ancora consegnata alla famiglia ma è a disposizione della autorità giudiziaria per l’esame autoptico.

