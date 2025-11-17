“Uniti nello sport, uguali nella vita”: Modica ospita una giornata di sport inclusivo

na giornata all’insegna dell’inclusione e dello sport ha animato Piazza Matteotti a Modica grazie ai Lions Club dell’ottava circoscrizione del distretto Lions Sicilia — Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso Terra Iblea e Ragusa Monti Iblei. L’iniziativa, con lo slogan “Uniti nello sport, uguali nella vita”, ha messo in luce il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale e abbattimento delle barriere per le persone con disabilità.

Bambini, famiglie, atleti e cittadini hanno preso parte attivamente alle esibizioni sportive organizzate dai club “Olimpia Baskin Ragusa”, “Insuperabili Modica” e “Conad Scherma Modica”, con campi da calcio, pedane da scherma e aree per baskin. L’evento ha avuto ospiti di grande rilievo, tra cui Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Daniele Garozzo, vice presidente della Federazione Italiana Scherma (FIS), e Giorgio Scarso, presidente onorario FIS.

La mattinata è iniziata a Palazzo San Domenico, dove il Presidente De Sanctis è stato accolto dal Sindaco di Modica Maria Monisteri e dal presidente del Consiglio Comunale Mariacristina Minardo. L’incontro ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni per promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

Nel pomeriggio, il convegno all’Auditorium “Pietro Floridia”, moderato da Chiara Scucces, ha approfondito il ruolo educativo dello sport, con interventi di Marco Giunio De Sanctis, Daniele Garozzo, Giorgio Scarso e Giuseppe Stracquadaneo dell’Università di Catania. Testimonianze dirette di giovani schermidori ipovedenti e dei loro familiari hanno emozionato il pubblico, evidenziando l’impatto sociale e culturale dello sport paralimpico.

Un gesto simbolico ma concreto ha suggellato la giornata: tre voucher omaggio per il soggiorno di un atleta presso il Campo Giovani Disabili Free-Wheeling del distretto Lions Sicilia sono stati consegnati alle tre società sportive protagoniste dell’evento da Salvatore Ingrassia, past Governatore, e Stefania Carpino, vice direttrice.

A chiudere l’iniziativa, il vice Governatore Walter Buscema ha ribadito l’impegno dei Lions nella promozione dei valori di solidarietà e inclusione, confermando come lo sport possa davvero abbattere barriere e costruire ponti tra persone con disabilità e normodotati.

© Riproduzione riservata