“Uniti come una cosa sola”: a Modica il Lions Club premia i giovani artisti della pace

Oltre duecento persone hanno partecipato, nei locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modica, alla cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 del concorso internazionale “Un poster per la pace”, promosso dal Lions Club Modica e dedicato quest’anno al tema “Uniti come una cosa sola”. Un evento sentito e partecipato che ha celebrato la creatività, l’impegno e i valori di pace espressi da centinaia di studenti del territorio.

A organizzare l’iniziativa è stato il Lions Club Modica, presieduto da Sonia Calabrese, che ha coinvolto circa seicento alunni provenienti da sette scuole secondarie di primo grado di Modica, Ispica e Pozzallo. A fare gli onori di casa il presidente della Società Operaia, Giorgio Solarino, che ha accolto studenti, famiglie, docenti e rappresentanti delle istituzioni.

La vincitrice assoluta della selezione locale è risultata Anna Di Martino, studentessa dell’Istituto comprensivo “Giacomo Albo – Giovanni XXIII” di Modica, il cui elaborato ha saputo interpretare con grande sensibilità il messaggio di unità e fratellanza promosso dal concorso. Accanto a lei sono stati premiati i primi classificati di ciascun istituto coinvolto, in una serata che ha dato spazio all’emozione, all’orgoglio e alla valorizzazione del talento giovanile.

“Un poster per la pace” giunge quest’anno alla sua 38ª edizione ed è uno dei concorsi più importanti promossi dal Lions International a livello mondiale. Ogni anno coinvolge studenti tra gli 11 e i 14 anni, l’età dei grandi ideali, e raccoglie centinaia di migliaia di opere provenienti da oltre 200 Paesi. Le selezioni avvengono su quattro livelli – locale, distrettuale, nazionale e internazionale – con la premiazione finale che si svolge nella prestigiosa sede delle Nazioni Unite a New York.

Per la selezione locale, una commissione presieduta dal pittore Rosario Rustico ha valutato oltre 140 poster, scegliendo quelli più rappresentativi per contenuto, originalità e capacità espressiva. Tutti gli studenti partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, mentre i poster vincitori di ogni scuola sono stati trasformati in quadri destinati a essere esposti all’interno degli istituti scolastici, come segno tangibile di un percorso educativo condiviso.

