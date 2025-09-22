Una vera rivoluzione digitale per i cittadini siciliani affetti da celiachia e dermatite erpetiforme. Dal 1° ottobre 2025 entrerà in funzione il nuovo sistema informatizzato Celiachi@RL, la piattaforma regionale che sostituirà definitivamente i buoni cartacei per l’acquisto degli alimenti senza glutine. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute sarà attivata da tutte le Asp della Sicilia […]
UNICEF Ragusa: piantine di ulivo per sostenere bambini in emergenza
22 Set 2025 10:32
Il Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa promuove la campagna nazionale “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere”, iniziativa di raccolta fondi che coinvolge oltre 500 piazze italiane e ha come testimonial Gabriele Corsi, Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNICEF Italia. L’iniziativa coincide con la Festa dei Nonni e mira a sostenere milioni di bambini e bambine vulnerabili in contesti di emergenza in tutto il mondo.
Come partecipare
Grazie all’impegno dei volontari UNICEF, è possibile ricevere una piantina di ulivo con shopperbag in cotone a fronte di una donazione minima di 15€. L’evento centrale del Comitato Provinciale di Ragusa si svolgerà domenica 28 settembre 2025, dalle 17:00 alle 21:00, presso la sede UNICEF di Scicli, Via Francesco Mormino Penna, gentilmente concessa dal Comune.
La Presidente Provinciale Elisa Mandarà sottolinea:
“Le Scuole Amiche UNICEF della provincia confermano la loro straordinaria sensibilità, sostenendo quotidianamente la mission e i programmi UNICEF e promuovendo iniziative solidali a favore dell’infanzia”.
L’ulivo: simbolo di pace e resilienza
Il presidente nazionale Nicola Graziano spiega:
“In tutto il mondo, milioni di bambini sono a rischio a causa di conflitti, cambiamenti climatici e povertà. L’Ulivo è simbolo di pace e resilienza: invitiamo tutti a recarsi in piazza dal 27 settembre al 2 ottobre e sostenere questa iniziativa”.
Secondo i dati UNICEF, 473 milioni di bambini vivono o fuggono da zone colpite da conflitti, 50,3 milioni sono sfollati e quasi 1 miliardo di bambini è ad alto rischio a causa dei cambiamenti climatici. L’iniziativa permette di contribuire concretamente a migliorare la vita di questi minori.
Postazioni in provincia di Ragusa
Oltre alla sede centrale di Scicli, le postazioni attive sono:
Istituto Comprensivo Palazzello Vann’Antò – Ragusa
Istituto Comprensivo Portella della Ginestra – Vittoria
Istituto Comprensivo Giovanni Verga – Comiso
Istituto Comprensivo S. Marta – E. Ciaceri – Modica
Istituto Comprensivo Don Milani – Scicli
Istituto Comprensivo Gesualdo Bufalino – Pedalino, Comiso
Istituto Comprensivo Sciascia – Caruano – Scoglitti, Vittoria
Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina – Ispica
Per maggiori informazioni e per trovare la piazza più vicina è possibile consultare il sito ufficiale: https://www.unicef.it/ulivo
