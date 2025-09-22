UNICEF Ragusa: piantine di ulivo per sostenere bambini in emergenza

Il Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa promuove la campagna nazionale “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere”, iniziativa di raccolta fondi che coinvolge oltre 500 piazze italiane e ha come testimonial Gabriele Corsi, Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNICEF Italia. L’iniziativa coincide con la Festa dei Nonni e mira a sostenere milioni di bambini e bambine vulnerabili in contesti di emergenza in tutto il mondo.

Come partecipare

Grazie all’impegno dei volontari UNICEF, è possibile ricevere una piantina di ulivo con shopperbag in cotone a fronte di una donazione minima di 15€. L’evento centrale del Comitato Provinciale di Ragusa si svolgerà domenica 28 settembre 2025, dalle 17:00 alle 21:00, presso la sede UNICEF di Scicli, Via Francesco Mormino Penna, gentilmente concessa dal Comune.

La Presidente Provinciale Elisa Mandarà sottolinea:

“Le Scuole Amiche UNICEF della provincia confermano la loro straordinaria sensibilità, sostenendo quotidianamente la mission e i programmi UNICEF e promuovendo iniziative solidali a favore dell’infanzia”.

L’ulivo: simbolo di pace e resilienza

Il presidente nazionale Nicola Graziano spiega:

“In tutto il mondo, milioni di bambini sono a rischio a causa di conflitti, cambiamenti climatici e povertà. L’Ulivo è simbolo di pace e resilienza: invitiamo tutti a recarsi in piazza dal 27 settembre al 2 ottobre e sostenere questa iniziativa”.

Secondo i dati UNICEF, 473 milioni di bambini vivono o fuggono da zone colpite da conflitti, 50,3 milioni sono sfollati e quasi 1 miliardo di bambini è ad alto rischio a causa dei cambiamenti climatici. L’iniziativa permette di contribuire concretamente a migliorare la vita di questi minori.

Postazioni in provincia di Ragusa

Oltre alla sede centrale di Scicli, le postazioni attive sono:

Istituto Comprensivo Palazzello Vann’Antò – Ragusa

Istituto Comprensivo Portella della Ginestra – Vittoria

Istituto Comprensivo Giovanni Verga – Comiso

Istituto Comprensivo S. Marta – E. Ciaceri – Modica

Istituto Comprensivo Don Milani – Scicli

Istituto Comprensivo Gesualdo Bufalino – Pedalino, Comiso

Istituto Comprensivo Sciascia – Caruano – Scoglitti, Vittoria

Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina – Ispica

Per maggiori informazioni e per trovare la piazza più vicina è possibile consultare il sito ufficiale: https://www.unicef.it/ulivo

