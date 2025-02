Una Sanremo praticamente blindata anche con i pass: in conferenza c’è Miriam Leone. Tony Effe assediato dai fan

Uno, due e tre. La zona rossa a Sanremo è praticamente blindata. Sono ben tre i posti di blocco che dobbiamo superare per entrare in sala stampa, con tanto di pass e foto ben esposti.

Nonostante il massiccio servizio di sicurezza, che in molti dicono sia stato potenziato dopo il servizio mandato in onda da Striscia la Notizia, la Città dei fiori oggi si è svegliata in pieno clima di festa, grazie anche al bel sole, che finalmente riscalda la nostra lunghissima passeggiata verso il PalaFiori. La musica di sottofondo stamane è quella di Gaia col motivetto “Chiamo io, chiami tu”, in pieno clima San Valentino che sembra scalzare i “Cuoricini” di Coma Cose.

Grande protagonista della serata di ieri Tony Effe, praticamente assediato dai fan che si sono organizzati con veri e propri picchetti davanti all’hotel Des Paris. Giovanissimi, spesso sono accompagnati dai genitori che li guardano un passo indietro.

Dallo stesso hotel abbiamo visto uscire Rkomi e Noemi. Proprio con Noemi, Tony Effe in versione edulcorata sarà protagonista del duetto sulle note di Tutto il resto è noia di Franco Califano. I due da una settimana promuovono questa “combo”. Li abbiamo visti distribuire maritozzi ai fan con chef Ruben Bondì, cenare con il co-conduttore della quarta serata, ovvero Mahmood, ma anche lamentarsi dopo le loro esibizioni per aver dovuto togliere i gioielli previsti a causa del divieto Rai di esibire marchi pubblicitari riconoscibili sul palco.

Come potete immaginare, sale l’attesa per questa serata che, nonostante non rientri nella competizione generale, si annuncia come una delle più emozionanti del Festival. La nostra sfida, adesso, sarà quella di conquistare un preziosissimo pass per accedere alle prove. Nel frattempo, stiamo aspettando Brunori Sas e Olly in conferenza stampa. Due dei papabili vincitori di questa 75esima edizione. Al momento, sta parlando Miriam Leone.

