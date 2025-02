Olly vince Sanremo. In Sicilia, ad accoglierci, l’Etna

Olly vince Sanremo fra le polemiche. In Sicilia, ad accoglierci, l’Etna

È con Balorda nostalgia che abbiamo lasciato Sanremo, ripromettendoci di tornare Mille vote ancora.

La 75esima edizione del Festival ha sorpreso tutti, per i record di ascolti, per la grandissima professionalità del direttore artistico, per l’eterogeneità delle canzoni in gara, per l’Eco e la Febbre delle polemiche prima, durante e dopo.

Polemiche capaci di attraversare Tutta l’Italia in un Battito, dai fischi in sala ai messaggi da casa del tono: “Incatenati all’Ariston per protesta, Giorgia non può arrivare sesta”. “Questa classifica è Fuorilegge”. “Olly vincitore? Grazie ma no grazie”.

La rumorosa baraonda di giornalisti, Incoscienti giovani e addetti ai lavori si è sciolta con la promessa: Chiamo io chiami tu. Cuoricini, saluti e baci, si ritorna ognuno alle proprie storie da raccontare. Viva la vita! Dopo otto giorni di lavoro no stop, di pasti saltati, di chilometri macinati col sole e con la pioggia, con lo zaino e l’attrezzatura incollata in spalla, è ora di tornare. Per noi Lentamente, molto lentamente.

A darci il bentornato in Sicilia è stata l’Etna. Il Ritmo delle cose? Chiusura dello spazio aereo, dopo ore di ritardo atterrate a Palermo e poi l’odissea del posto in pullman per raggiungere Catania. Ed ancora, interruzioni e restringimenti sulla strada per Ragusa.

Che dire, Sanremo 2025 Non ti dimentico.

© Riproduzione riservata