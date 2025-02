Sanremo. Archiviata la serata delle cover. Cosa ci aspetterà?

È sabato e melodia delle canzoni in gara al Festival viene quasi spenta dal brusio della squalifica per tre mesi a Sinner, concordata dall’italiano numero uno al mondo con la Wada. Stamane in sala stampa non si parla d’altro. La serata dei duetti, probabilmente perché la classifica non influiva sul voto finale, è già stata archiviata. A parte “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci. Questo il brano che risuonava a colazione dai tantissimi locali che affollano le vie del centro, in un clima già di festa.

A noi rimane l’esibizione extra durante le prove di Achille Lauro che, in attesa di partire con il brano in scaletta, ha intonato “Ancora” coinvolgendo i tantissimi giornalisti seduti all’Ariston. Evidentemente il fuori programma lo ha talmente convinto da ripeterlo durante la serata in diretta, imbarazzando Elodie ed incrinando lievemente il sorriso di Carlo Conti, anche ieri in fissa con la puntualità.

Cosa ci aspetterà stasera? Intanto sono qua esposti in bella mostra il premio “Mia Martini” ed il premio “Lucio Dalla” che media&stampa da un lato e radio&web dall’altro assegneranno a due big in gara. Aspettiamo la conferenza stampa generale per iniziare in maniera ufficiale l’ultima giornata di questa 75esima edizione. Aggiornamenti a breve!

Aggiornamento

Ad aprire le danze è stata Clara. Primo progetto dopo il Festival? “Andare in Giappone! Era il mio sogno, finalmente farò questo viaggio”.

Poi gli ascolti della quarta serata: con 13 milioni 575 mila, con uno share del per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la quarta serata del 75° Festival della Canzone italiana. La prima parte, dalle 21.15 alle 23.29, è stata seguita da 16 milioni 700 mila persone con il 69.2 di share. La seconda, dalle 23.35 all’1.29, da 9 milioni 900 mila spettatori, pari al 74.1 per cento.

“Mi scuso per questi 6′ di ritardo accumulati ieri sera, ma abbiamo dovuto ripetere tre volte il pezzo di De Andrè”, ha evidenziato Conti. Ad affiancarlo, stasera, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. “Ci ha scelto perché parliamo a manetta”, hanno evidenziato, ironizzando sulla estrema ricerca della puntualità.

