Sanremo parla siciliano: tre pizzaioli di Comiso protagonisti agli eventi del Festival

Da Comiso a Sanremo, passando per passione, sacrificio e spirito imprenditoriale. Sono i giovani pizzaioli Salvatore Mari, Daniele Mezzasalma e Brahim Mrad a portare il nome della città casmenea nella prestigiosa vetrina degli eventi collaterali al Festival della canzone italiana, confermando la crescita professionale di una nuova generazione di artigiani del gusto.

Mari e Mezzasalma saranno presenti all’evento “Isola Sanremo” dal 25 al 27 febbraio, dopo aver sviluppato un brand legato a un mulino locale, un’operazione che ha unito tradizione e marketing territoriale contribuendo a dare visibilità al loro lavoro. Brahim Mrad, invece, parteciperà per la terza volta agli appuntamenti sanremesi, prendendo parte al “salotto delle celebrità” dal 24 al 28 febbraio, consolidando una presenza ormai riconosciuta nel contesto degli eventi dedicati all’eccellenza gastronomica.

Accanto ai pizzaioli, anche la massaggiatrice professionista Flavia Nigita sarà presente a Sanremo. Dopo la partecipazione nel 2024, è stata riconfermata grazie al livello professionale raggiunto nel settore del benessere.

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto dai giovani professionisti, sottolineando come il loro percorso rappresenti un esempio di determinazione e fiducia nelle proprie capacità.

© Riproduzione riservata