Tv2000 racconta “La Spartenza”, il documentario di Alessia Scarso: la storia degli otto fratelli tra Sicilia e Australia

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Alle 12.30 sul canale di Tv 2000, nel programma L’Ora Solare conduttrice Paola Saluzzi, Alessia Scarso e Domenico Scarso racconteranno il documentario Arà film “La Spartenza. Storia di una Lontananza”. Un lavoro cinematografico dedicato alla vicenda di otto fratelli divisi tra Sicilia e Australia ma rimasti uniti nel corso degli anni grazie ai legami familiari ed ai filmati custoditi nel tempo. Con loro interviene Teresa Mattia Scarso, una dei protagonisti della storia.

Dalla sinossi del lavoro che tocca le corde del cuore di tante famiglie che hanno vissuto la…spartenza per luoghi lontani. “Due sorelle tornano per qualche giorno a Minciucci, Sicilia, nella vecchia casa del loro padre. Della loro famiglia composta da otto fratelli, quattro di loro sono emigrati in Australia negli anni ’50, una terra ricca di promesse. Nei gesti semplici, quotidiani ma antichi, le due sorelle ripercorrono il filo dei ricordi della vita di tutta la famiglia, soprattutto di chi è partito: l’avventura, la lontananza, la nostalgia, il dolore. Attraverso i filmati di famiglia, battesimi, matrimoni, funerali, ‘La Spartenza. Storia di una lontananza’ è una ritratto familiare epico dalle sfumature antropologiche, che attraversa 60 anni di commovente legame tra due mondi lontani e traccia l’eredità emotiva di 60 milioni di italiani sparsi in tutto il mondo.

La giornalista Paola Saluzzi, nella sua trasmissione settimanale racconta, dal lunedì al venerdì tutti giorni a partire dalla 12.20, spettacolo, musica, inclusione, mare, tradizioni italiane e storie di rinascita.

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