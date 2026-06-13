Ex studenti del “Fabio Besta” si ritrovano dopo decenni: reunion emozionante della 5ª A a Ragusa

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Ci sono legami che non conoscono calendario. Lo dimostra la 5ª A dell’Istituto Tecnico Commerciale “Fabio Besta” di Ragusa, che lo scorso 12 giugno si è ritrovata in una villa privata alle porte della città per una reunion carica di emozione, ricordi e amicizia autentica.

Oltre venti ex compagni di classe hanno risposto all’appello, riunendosi dopo anni per celebrare un legame nato tra i banchi di scuola e rimasto intatto nel tempo. Ospite d’onore della serata lo storico professore Settimo Lo Presti, accolto con affetto e gratitudine dai suoi ex studenti.

Una tradizione che dura nel tempo: il rito della reunion

La 5ª A del “Fabio Besta” ha fatto della memoria condivisa una vera e propria tradizione. Il gruppo si ritrova infatti con regolarità per celebrare gli anniversari del diploma, trasformando ogni decennio in un’occasione per rinnovare amicizie mai davvero interrotte.

La serata del 12 giugno ha rappresentato l’ennesimo capitolo di questa storia collettiva, vissuta tra brindisi, racconti e fotografie d’epoca che hanno riportato alla luce un passato ancora vivido.

Il ricordo del 1975: la storica settimana bianca

Tra i momenti più intensi della serata, i partecipanti hanno rievocato uno degli episodi più iconici della loro esperienza scolastica: la settimana bianca del 1975.

La 5ª A del “Fabio Besta” fu infatti la prima classe dell’istituto, e una delle prime in città, a organizzare un viaggio sulla neve con l’intero gruppo. Un’iniziativa pionieristica per l’epoca, resa possibile da mesi di preparazione, trattative con la dirigenza scolastica e una partecipazione corale che segnò profondamente lo spirito della classe.

Quell’esperienza, vissuta come un’avventura fuori dal comune per un gruppo di giovani studenti siciliani, è rimasta impressa come simbolo di coesione, entusiasmo e spirito di iniziativa.

Una serata tra emozioni, memoria e amicizia

La reunion si è svolta in un clima di grande convivialità, tra sapori della tradizione iblea, musica e racconti che hanno attraversato decenni di vita personale e professionale.

Le fotografie storiche passate di mano in mano hanno riaperto capitoli di vita scolastica e giovanile, rafforzando il senso di appartenenza a una comunità che il tempo non ha mai dissolto.

Il valore dei legami che resistono al tempo

L’incontro della 5ª A del “Fabio Besta” conferma quanto i legami nati in età scolastica possano rappresentare una parte indelebile della propria identità.

Più che una semplice rimpatriata, la serata del 12 giugno è stata un viaggio collettivo nella memoria, un’occasione per riaffermare amicizie costruite su esperienze condivise e mai dimenticate.

Tra abbracci, risate e promesse di nuovi incontri, resta la consapevolezza che quel gruppo, in fondo, non ha mai davvero lasciato i banchi di scuola.

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