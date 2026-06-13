L’artista sciclitano Sasha Vinci alla Biennale di Venezia

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Viaggia spedito verso il successo, verso il consenso, che è oramai una conferma, con le sue opere e con i messaggi di impegno sociale e di cura dell’ambiente che puntualmente vengono proposte dal giovane artista sciclitano. Sasha Vinci è alla Biennale di Venezia ospite nel Padiglione nazionale della Repubblica Unita di Tanzania. Ed è protagonista del “Solo Show”, un evento fra performance e mostra. E’ il terzo atto della “Trilogia delle ombre”, progetto che Vinci ha dedicato alla Biennale. Accanto a sculture luminescenti che ricreano la costellazione visibile nel solstizio d’estate a Venezia e Gaza, Sasha Vinci offre ai visitatori anche un’azione performativa che porta nella città della laguna la storica festa pasquale di Scicli, quella dell’ “Uomo Vivo”, detta anche “U Gioia”.

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