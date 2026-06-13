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Dottorati in Sicilia: finanziamenti per 18 milioni di euro dalla Regione

13 Giu 2026 12:52
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La Regione Siciliana investe sull’alta formazione e sulla ricerca con uno stanziamento complessivo da 18 milioni di euro destinato alle borse di studio per i dottorati di ricerca relativi all’anno accademico 2026-2027. Le risorse sono previste nell’ambito del Programma regionale FSE+ 2021-2027 e sono contenute in un decreto pubblicato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di potenziamento del sistema universitario e della ricerca in Sicilia, con l’obiettivo di rafforzare le competenze avanzate e contrastare la fuga dei talenti dall’Isola. Il finanziamento prevede una prima quota da 10 milioni di euro destinata al potenziamento dei percorsi di alta formazione e una seconda tranche da 8 milioni legata alla nuova priorità “Step”, orientata allo sviluppo di competenze nei settori tecnologici e innovativi.

Beneficiari del bando sono gli atenei con sede operativa in Sicilia, mentre i destinatari finali delle borse sono laureati nati o residenti nell’Isola, che potranno così accedere a percorsi di dottorato e formazione avanzata in ambito accademico e scientifico.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolinea come l’investimento rientri in una visione strategica di lungo periodo, volta a creare un sistema integrato tra università, formazione e imprese. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire ai giovani siciliani concrete opportunità di crescita professionale direttamente sul territorio, riducendo la necessità di emigrazione per motivi di studio o lavoro.

0Secondo quanto dichiarato, complessivamente il governo regionale ha già destinato circa 45 milioni di euro ai dottorati di ricerca, includendo precedenti misure come il prestito d’onore e la copertura totale delle borse di studio.

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