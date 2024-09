Una passeggiata per la vita: a Marina di Ragusa, l’evento dell’associazione italiana malati oncologici

Martedì 6 settembre 2024, l’Associazione Italiana Malati Oncologici (AIMO), con il patrocinio del Comune di Ragusa e dell’Assemblea Regionale Siciliana, organizza “Una Passeggiata per la Vita” a Marina di Ragusa. L’evento, che si svolgerà sotto lo slogan “Forti nel prendersi cura dei più deboli!”, ha come obiettivo la sensibilizzazione e il supporto alle persone affette da malattie oncologiche.

La passeggiata partirà alle ore 18 da Piazza Malta e seguirà il seguente percorso: lungomare Andrea Doria, via Benedetto Brin, via Venezia, via Imperia, lungomare Mediterraneo, fino a raggiungere lo stabilimento balneare “La Hola Beach”.

Ogni partecipante riceverà come gadget una maglietta, un cappellino e una sacca. Inoltre, all’inizio della passeggiata saranno distribuite delle bevande.

Le iscrizioni sono aperte e si possono effettuare a Piazza Malta dal 3 al 6 settembre 2024. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero telefonico 3388336431.

© Riproduzione riservata