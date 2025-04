Una gita fuori porta in treno: torna “Barocco Line” con due mesi di anticipo rispetto allo scorso anno

Il SudEst della Sicilia in treno con tappe che toccano alcuni centri di maggiore attrazione turistica di questa parte dell’isola. Barocco Line riparte anche quest’anno e lo fa con largo anticipo rispetto al mese di giugno degli anni scorsi. Il successo raccolto nelle edizioni passate ha portato a rivedere le date di inizio che permetteranno, ad inizio di una stagione turistica anticipata grazie ai ponti vacanzieri che si contano uno dietro l’altro, di visitare località come il Castello di Donnafugata, Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo, Noto, Avola, Fontane Bianche e Siracusa. Le escursioni turistiche, quindi, quest’anno inizieranno con largo anticipo.

Già da venerdì 25 aprile, e per tutte le domeniche ed i giorni festivi (compreso Primo Maggio e Ferragosto), Trenitalia propone, fino a metà settembre, forse anche oltre, tanti treni al giorno che fanno spola fra i due capolinea individuati nelle stazioni del Castello di Donnafugata e di Siracusa. Possibile anche il trasporto, in maniera gratuita, delle biciclette.

Le tappe

Da Modica, nelle prime due date del 25 e del 27 aprile, sono programmate partenze in direzione Siracusa così articolate: 7.54, 9.54, 11.54, 13.54, 15.54, 17.54, 19.54. A Siracusa ci saranno altrettante partenze in direzione Scicli, Modica, Ragusa, Donnafugata. Le partenze da Modica in direzione Ragusa e Donnafugata, sono cinque, alle ore 9.57, 11.57, 13.57, 15.57, 17.57. Orari di partenze ed arrivi sono consultabili sul sito di Trenitalia. Si viaggerà sui nuovissimi treni Blues e per qualche corsa anche con i treni Minuetto. Mezzi comodi, puliti, climatizzati ed efficienti – assicurano i promotori dell’iniziativa turistica che tanto successo ha fatto registrare negli anni passati sulla scia di un progetto che sembrava essere sperimentale e che, invece, sta diventando di rito e di grido.

