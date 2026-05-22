Incontro a Palermo tra Monisteri e Schifani: “Due milioni per i lavori del cimitero di Modica”. Il Comitato lo apprende dalla stampa

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Dopo anni di polemiche, denunce e continue sollecitazioni da parte dei cittadini, arriva quello che potrebbe rappresentare il primo passo concreto verso la soluzione dell’emergenza cimiteriale a Modica.

Il sindaco Maria Monisteri Caschetto ha incontrato ieri a Palermo il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ottenendo l’impegno per un finanziamento da due milioni di euro destinato agli interventi nei loculi della Compagnia del Santissimo Sacramento e del Circolo Di Vittorio.

Un incontro atteso da tempo e che, secondo quanto comunicato dal primo cittadino, avrebbe già prodotto i primi risultati concreti. “Bisogna agire subito perché è una questione di etica che ha precedenza assoluta e che merita risposte immediate”. Sono queste le parole che, secondo il sindaco Monisteri, avrebbe pronunciato il governatore Schifani dopo avere visionato lo studio di fattibilità e le immagini che documentano l’attuale stato dei loculi del cimitero modicano.

All’incontro, insieme al sindaco, era presente anche il dirigente del settore tecnico del Comune, l’architetto Fabio Bellaera. Secondo quanto riferito da Palazzo San Domenico, il presidente della Regione avrebbe già avviato l’iter procedurale necessario per l’erogazione del finanziamento.

La situazione del cimitero di Modica negli ultimi mesi era diventata uno dei temi più delicati e discussi in città, con immagini e segnalazioni che avevano suscitato indignazione e forte preoccupazione tra i familiari dei defunti. Proprio per questo motivo il tema era diventato centrale nell’agenda amministrativa del Comune.

Il sindaco ha sottolineato il lavoro condiviso portato avanti insieme all’onorevole Nino Minardo, evidenziando anche il contributo dell’onorevole Nello Dipasquale, definito “parte attiva” nel percorso che dovrebbe condurre all’ottenimento definitivo delle somme.

Nel suo intervento il primo cittadino ha voluto ringraziare anche il comitato spontaneo nato attorno alla vicenda del cimitero. “Un esempio reale di cittadinanza attiva”, lo ha definito Monisteri, riconoscendo il ruolo avuto dai cittadini nel mantenere alta l’attenzione pubblica su una questione tanto delicata quanto dolorosa. Negli ultimi mesi, infatti, le proteste e le richieste di intervento si erano moltiplicate, spingendo le istituzioni ad accelerare il confronto con la Regione.

Dopo tante parole e tante promesse, adesso la città guarda agli atti concreti. Il finanziamento annunciato rappresenta certamente un segnale importante, ma cittadini e familiari attendono ora tempi certi e l’avvio reale degli interventi che dovranno restituire decoro e dignità a uno dei luoghi più sensibili della comunità modicana. “Seguirò giorno dopo giorno l’iter del finanziamento regionale”, ha assicurato il sindaco. Per molti modicani, dopo mesi di attese e indignazione, è il momento della speranza.

Appresa la notizia il Comitato per la tutela del Cimitero ha espresso soddisfazione ma anche qualche perplessità: “Va bene così. Un passo fondamentale. Le intuizioni e i suggerimenti oltre alle ‘pressioni’ dei cittadini, attraverso il Comitato per la Tutela del Cimitero Storico di Modica e alla attenzione istituzionale, hanno prodotto questo risultato” dichiara Piergiorgio Barone.

“Il Comitato avrebbe però piacere di un incontro di confronto con Tutto il Tavolo Tecnico del 20 aprile scorso per capire ancora meglio quali saranno i prossimi e concreti passi. Per ora si tratta solo di una promessa. Come si passerà ai fatti? La Partecipazione è comprensione, condivisione, quindi speriamo essere presto convocati dalla Sindaca. Non è stato proprio gradevole dopo tanta ansia, messaggi, telefonate, incontri che il Comitato sia stato messo al corrente solo dalla stampa” conclude il Comitato.

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