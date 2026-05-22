Pericolo scampato per il Consiglio comunale di Scicli. Approvati il bilancio 2026-2028 ed il Dup

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La civica assise di Scicli e non và a casa. Continua nel suo lavoro in quello che è l’ultimo anno di legislatura con le elezioni in programma nella primavera del 2027 con ipotesi di slittamento in autunno per il doppio impegno elettorale nazionale e regionale nella primavera del prossimo anno. Il commissario regionale Giovanni Cocco, nominato dalla Regione per la mancata approvazione dei documenti finanziari entro i termini fissati del 31 marzo scorso, aveva intimato dieci giorni di tempo per gli adempimenti spettanti al Consiglio comunale dopo che nel mese di aprile la giunta Marino ed i revisori dei conti si erano pronunciati favorevolmente e dopo che la commissione bilancio si era espressa, dopo tre riunioni, a favore. E’ stata una seduta fiume, guidata dalla presidente Desirè Ficili, che ha impegnato, nella giornata di ieri fin dalla mattina alle 10 per finire alle 19, i consiglieri comunali nell’esame e nell’approvazione dei documenti finanziari compresi gli emendamenti che le singole espressioni politiche hanno presentato e che sono riusciti a fare inserire nel documento contabile. “Abbiamo approvato in Commissione i due documenti dopo aver accertato la proposta dell’Amministrazione contenente la spesa corrente introducendo il migliore compromesso fra entrate e spese al fine di garantire gli stessi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici erogati oggi – ha scritto nella sua relazione il presidente della Commissione bilancio Giuseppe Puglisi – questa approvazione evita la precarietà dell’esercizio provvisorio in favore di una maggiore snellezza”.

Dagli emendamenti di “Libertà Popolare” e “Siamo Scicli” aiuti per infrastrutture, sport e persone fragili.

Posizionati 80 mila euro per interventi sulle strade comunali delle borgate di Donnalucata e Sampieri, 7mila euro per interventi di sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli e dei portatori di handicap, 15 mila euro per potenziare l’assistenza ai soggetti portatori di handicap, 20 mila euro per la realizzazione della manifestazione sportiva “Peppe Greco”, 150 mila euro come indirizzo per l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle borgate di Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri, 25 mila euro per il migliorare l’impianto di illuminazione del campo sportivo Polivalente. “Con questi emendamenti diamo risposte concrete alle borgate e alle esigenze di sicurezza, mobilità e inclusione che i cittadini ci segnalano da tempo” hanno dichiarato i consiglieri Giuseppe Puglisi, Giuseppe Riela e Lorenzo Bonincontro.

Dal commissario di Forza Italia, Enzo Giannone, la riflessione su un’approvazione che allontana lo spauracchio dello scioglimento del Consiglio comunale: “Abbiamo scelto la strada della responsabilità e del senso istituzionale mettendo al primo posto il bene della comunità e gli interessi dei cittadini” – ha commentato l’assessore Giannone che da alcuni giorni ricopre il ruolo di commissario azzurro a Scicli.

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