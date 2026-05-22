Donna in monopattino elettrico cade e riporta traumi: incidente a Scicli

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Il sinistro si è verificato ieri sera al villaggio Jungi in via Pietro Nenni all’incrocio con viale dei Fiori poco dopo le 21. Una donna, 42 anni, era su un monopattino elettrico quando è finita rovinosamente a terra in un incidente in cui non ci sarebbero coinvolte nè altri automezzi e nè altre persone. Non si conoscono le cause dell’accaduto, del perchè avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra sull’asfalto. La donna, dolorante per qualche trauma riportato nella caduta, è stata soccorsa con un’ambulanza del 118 dopo l’allerta lanciato da alcuni passanti per essere trasportata in ospedale. Sull’asfalto finiti a terra sia il monopattino elettrico che la donna la quale, per fortuna, portava addosso il casco protettivo.

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