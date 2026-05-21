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A Ragusa droga in casa e 30 dosi pronte allo spaccio: scatta l’arresto
21 Mag 2026 12:15
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Ragusa torna al centro dell’attenzione per un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un giovane di 22 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.
L’intervento è scattato nel centro storico della città, dove gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del ragazzo. L’attività investigativa ha portato al rinvenimento di sostanza stupefacente già suddivisa e pronta per la vendita.
All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati complessivamente 54 grammi di marijuana, confezionati in circa 30 dosi, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. Elementi che, secondo gli investigatori, confermerebbero l’attività di spaccio.
Dopo le procedure di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.
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