Elezioni amministrative in Sicilia: urne aperte il 24 e 25 maggio in 71 comuni: nel Ragusano si vota a Ispica

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In Sicilia è tutto pronto per una tornata elettorale che coinvolgerà 71 comuni dell’Isola, con le urne aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Un appuntamento importante per la vita amministrativa di numerosi territori, tra cui capoluoghi come Agrigento, Enna e Messina, ma anche centri medi e piccoli comuni.

In caso di eventuale secondo turno di ballottaggio, si tornerà a votare domenica 7 giugno (7-23) e lunedì 8 giugno (7-15).

Il quadro generale del voto in Sicilia

Dei 71 comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni locali, 54 eleggeranno sindaci e consigli comunali con il sistema maggioritario, mentre in 17 centri con popolazione superiore ai 15 mila abitanti si applicherà il sistema proporzionale.

Le consultazioni interesseranno tutte le province siciliane, con un quadro particolarmente ampio che coinvolge aree interne, centri costieri e città di rilievo turistico e commerciale.

Ispica unica città al voto nel Ragusano

Nel Ragusano l’unico comune interessato dalle elezioni amministrative è Ispica, chiamata al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Un appuntamento politico significativo per la città, che si prepara a una fase decisiva per il proprio futuro amministrativo e per la gestione dei servizi locali.

L’esito del voto sarà determinante per tracciare le linee guida dei prossimi anni, tra programmazione urbanistica, sviluppo turistico e gestione delle infrastrutture cittadine.

Gli altri comuni al voto in Sicilia

Nel dettaglio, si vota in 9 comuni dell’Agrigentino, 7 nel Nisseno, 9 nel Catanese, 6 nell’Ennese, 17 nel Messinese, 16 nel Palermitano, oltre ai centri del Siracusano e del Trapanese.

Tra i comuni più grandi figurano Messina, Agrigento, Enna, Marsala e Termini Imerese, insieme ad altri centri strategici del territorio regionale.

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