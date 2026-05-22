A Pozzallo 3,6 milioni per la circonvallazione ma è giallo sul finanziamento e scontro istituzionale sul progetto

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Un finanziamento da 3.640.000 euro destinato alla manutenzione straordinaria della circonvallazione di Pozzallo accende il dibattito istituzionale e apre una fase di confronto tra Comune e Regione sulla gestione dell’opera e sulle modalità di esecuzione dei lavori.

La notizia del contributo regionale, proveniente dall’Assessorato alle Attività Produttive, era stata diffusa nei giorni scorsi, con l’ipotesi anche di una programmazione simbolica dell’avvio lavori fissata al 1° giugno 2026. Tuttavia, un confronto telefonico tra il sindaco di Pozzallo e l’assessore regionale Tamajo avrebbe chiarito alcuni aspetti fondamentali della vicenda, a partire dalla titolarità dell’infrastruttura.

Durante la conversazione, infatti, è emerso che la circonvallazione non sarebbe di competenza IRSAP, come inizialmente ipotizzato, bensì del Comune di Pozzallo. Un elemento che cambia il quadro amministrativo e procedurale dell’intervento e che richiede una nuova definizione dei passaggi tecnici e autorizzativi.

Il sindaco avrebbe inoltre evidenziato come, ad oggi, non risulti ancora pervenuta agli uffici comunali alcuna comunicazione ufficiale e formale relativa al finanziamento. Da qui la richiesta di un iter corretto e istituzionale, comprensivo della necessaria interlocuzione con l’ente proprietario per la consegna temporanea dell’arteria stradale.

A Palazzo di Città, è stato inoltre ricevuto il progettista dell’opera per un confronto tecnico sugli interventi previsti. L’incontro ha permesso di entrare nel dettaglio delle lavorazioni, in una fase in cui il progetto assume un ruolo centrale per la gestione futura del cantiere.

Secondo quanto evidenziato dall’amministrazione comunale, il finanziamento da 3,6 milioni di euro rappresenta una risorsa importante ma non sufficiente per garantire una messa in sicurezza completa della circonvallazione. Già nel 2023, infatti, il Comune di Pozzallo disponeva di un progetto definitivo dal valore complessivo di circa 7,2 milioni di euro, ritenuto più adeguato a un intervento strutturale sull’intera infrastruttura.

Tra le questioni più delicate al centro del confronto vi è anche la gestione della viabilità durante i lavori. Gli uffici tecnici stanno predisponendo osservazioni da trasmettere al progettista, con particolare attenzione all’impatto sulla circolazione cittadina.

L’amministrazione comunale ha espresso una posizione chiara: evitare la chiusura totale della circonvallazione. L’orientamento è quello di privilegiare soluzioni che prevedano la chiusura alternata delle carreggiate, così da ridurre al minimo i disagi per residenti, attività commerciali e traffico urbano.

Il Comune sottolinea inoltre come un maggiore coordinamento tra le istituzioni avrebbe potuto garantire una pianificazione più efficace sin dalle fasi iniziali. Tuttavia, ora l’obiettivo dichiarato è quello di lavorare in sinergia per contenere i disagi e assicurare la realizzazione dell’opera in condizioni di sicurezza e funzionalità.

Nei prossimi giorni gli uffici comunali invieranno le proprie osservazioni tecniche, con l’intento di definire un percorso condiviso che tenga conto delle esigenze di mobilità e della necessità di intervenire su un’arteria strategica per la città.

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