Un presepe nella barca sul mare: a Scoglitti l’iniziativa di Gianni Penna e Tino Colombo

Un presepe sul mare. In una barca ormeggiata nel porto piccolo di Scoglitti, quello destinato alla “piccola pesca”, nel tratto antistante piazza Sorelle Arduino.

L’iniziativa è stata assunta da alcuni giovani della parrocchia di Scoglitti. Gianni Penna e Tino Colombo, aiutati da altre persone della parrocchia Maria SS. di Portosalvo, hanno voluto portare la rappresentazione della Natività nel mare, in quello che è il loro luogo di lavoro. Sia Tino che Gianni sono pescatori, quest’ultimo fa parte di una delle famiglie più note della marineria scoglittiese, che porta in mare il peschereccio “La Madonnina”.

I due hanno realizzato le figure di Maria e Giuseppe con il bambino e il bue, e alle loro spalle le vele a rimarcare l’arrivo del Bambino tra la gente di mare. La plastica trasparente serve a proteggere gli elementi del presepe dagli agenti atmosferici e dalla pioggia di questi giorni.

Sia Gianni e Tino in questi giorni sono in mare, a bordo delle loro imbarcazioni. Difficile raggiungerli telefonicamente al centro del Mediterraneo, dove il segnale telefonico fa le bizze. In attesa del loro rientro a Scoglitti, tutti hanno scoperto, con ammirazione, quanto hanno realizzato. Gesù Bambino a Scoglitti nasce simbolicamente in mezzo al mare.

Il gruppo che ha realizzato il prese cura, nel corso dell’anno, altri momenti legati al mare: la rappresentazione del ritrovamento del simulacro di San Francesco di Paola (san franciscuzzu) nella spiaggia cosiddetta “ro palummaru”, la processione a mare del simulacro di San Francesco nella seconda domenica di luglio e della Madonna di Portosalvo, in agosto.

© Riproduzione riservata