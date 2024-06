Un ‘Pesce Mangiaplastica’ davanti alle scuole: Modica si impegna per l’ambiente

A Modica, l’educazione ambientale comincia nelle scuole, grazie a un’iniziativa innovativa e simbolica: il ‘pesce mangiaplastica’. Questa originale struttura è stata posizionata davanti alle scuole di via Sulsenti e sul lungomare Buonarroti a Marina di Modica, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al riciclo e alla corretta gestione dei rifiuti.

Il Progetto del Comune di Modica

L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale e promossa dal Rotary Club, vede la donazione di due Flavofish, le strutture a forma di pesce che fungono da contenitori per il materiale plastico. L’assessore all’Ecologia e Politiche giovanili, Samuele Cannizzaro, ha spiegato l’importanza di questo progetto: “Sensibilizzare le giovani generazioni al riciclo, a differenziare i rifiuti e al rispetto dell’ambiente è un asset che, come assessore all’Ecologia ma anche per la delega alle Politiche giovanili, seguo quotidianamente. In questo contesto, va inserita l’iniziativa che, come amministrazione comunale, abbiamo sostenuto, portata avanti dal Rotary che ha donato al comune due Flavofish, i ‘pesci mangiaplastica’”.

Un Esempio Virtuoso per la Comunità

L’installazione dei ‘pesci mangiaplastica’ non è solo un gesto simbolico, ma un concreto strumento educativo. Cannizzaro continua: “Si tratta di strutture a forma di pesce dove conferire materiale plastico. In questi giorni, ne abbiamo collocate un paio in città. Una sul lungomare Buonarroti a Marina di Modica e l’altra nello spiazzo davanti le scuole di via Sulsenti. Insieme al presidente del Rotary di Modica, il dottor Emanuele Romano, abbiamo condiviso l’idea che l’educazione al rispetto ambientale, al sano e coscienzioso riciclo del materiale plastico, va diffusa sin dall’età scolare, facendo così in modo che la sensibilità al rispetto del territorio dove si vive, diventi un elemento acquisito già nella fase della crescita”.

Educazione Ambientale nelle Scuole

L’iniziativa è stata accompagnata da attività educative per gli studenti. Assieme al Sindaco Maria Monisteri e ai responsabili dell’Ufficio Ecologia, Cannizzaro ha spiegato agli studenti delle scuole il significato di Flavofish e l’importanza del suo utilizzo. Durante la consegna, era presente anche Graziano Accetta, referente provinciale di Plastic Free, che ha sottolineato l’importanza del rispetto ambientale per il futuro del pianeta.

L’Importanza della Sensibilizzazione

“Incentivare a non disperdere senza criterio i rifiuti in plastica, è un dovere di chi amministra Modica e per assolverlo dobbiamo anche offrire i mezzi necessari a contenerla. Il ‘pesce mangiaplastica’, ne è un esempio virtuoso,” ha concluso Cannizzaro. Questa iniziativa dimostra l’impegno di Modica verso un futuro più sostenibile, educando le nuove generazioni all’importanza della tutela ambientale.

